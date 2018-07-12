ОТП Банк предлагает индивидуальные инвестиционные счета

ОТП Банк предлагает в своих отделениях стратегию индивидуального инвестиционного счета (ИИС) «Мировой рынок акций» управляющей компании «Альфа-Капитал». Об этом говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Оформить ИИС можно в оотделениях ОТП Банка в Москве Омске или Ростове-на-Дону.

В банке напоминают, что ИИС — это счет доверительного управления физического лица, который открывается для инвестирования средств в финансовые инструменты и дает возможность воспользоваться налоговыми льготами. Зачислять на ИИС можно только рубли (до 1 млн рублей в год).

«Согласно условиям стратегии, большая часть инвестируемой суммы размещается в государственные облигации — один из самых надежных финансовых инструментов на российском фондовом рынке. Оставшиеся денежные средства инвестируются в акции крупнейших мировых компаний в сфере финансов, потребительского сектора, технологии, фармацевтики и машиностроения. Доход от инвестиционной части начисляется на все 100% вложенных средств», — уточнили в кредитной организации.

В пресс-релизе подчеркивается, что клиенты имеют возможность воспользоваться налоговыми льготами и получить дополнительный доход от вложений в ценные бумаги. Существует два типа налоговой льготы для ИИС: вычет в размере 13% на вносимые средства из НДФЛ, уплаченный за текущий год по основному месту работы, или освобождение от выплаты налога на доход, полученный на ИИС (при закрытии счета). При этом налоговые льготы распространяются на сумму инвестиций до 400 тыс. рублей в год и при сроке работы ИИС не менее трех лет, отмечается в сообщении.

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