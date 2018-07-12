Ещё
ОТП Банк предлагает индивидуальные инвестиционные счета
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ОТП Банк предлагает индивидуальные инвестиционные счета 

Банки.ру 8 часов назад
ОТП Банк предлагает в своих отделениях стратегию индивидуального инвестиционного счета (ИИС) «Мировой рынок акций» управляющей компании «Альфа-Капитал». Об этом говорится в пресс-релизе кредитной организации.
Оформить ИИС можно в оотделениях ОТП Банка в Москве, Омске или Ростове-на-Дону.
В банке напоминают, что ИИС — это счет доверительного управления физического лица, который открывается для инвестирования средств в финансовые инструменты и дает возможность воспользоваться налоговыми льготами. Зачислять на ИИС можно только рубли (до 1 млн рублей в год).
«Согласно условиям стратегии, большая часть инвестируемой суммы размещается в государственные облигации — один из самых надежных финансовых инструментов на российском фондовом рынке. Оставшиеся денежные средства инвестируются в акции крупнейших мировых компаний в сфере финансов, потребительского сектора, технологии, фармацевтики и машиностроения. Доход от инвестиционной части начисляется на все 100% вложенных средств», — уточнили в кредитной организации.
В пресс-релизе подчеркивается, что клиенты имеют возможность воспользоваться налоговыми льготами и получить дополнительный доход от вложений в ценные бумаги. Существует два типа налоговой льготы для ИИС: вычет в размере 13% на вносимые средства из НДФЛ, уплаченный за текущий год по основному месту работы, или освобождение от выплаты налога на доход, полученный на ИИС (при закрытии счета). При этом налоговые льготы распространяются на сумму инвестиций до 400 тыс. рублей в год и при сроке работы ИИС не менее трех лет, отмечается в сообщении.
Продуктовый виджет
Банки.ру: последние новости
Кабмин определил головные банки для «Роскосмоса» и «Ростеха» Британским компаниям рассказали о действиях для возможности работы на финрынке ЕС после Brexit Депутаты приняли поправки, ужесточающие требования к деятельности страховых компаний
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками197
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС147
Умер Виктор Фетисов
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала23
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня23
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение