«Дочка» «Газпрома» с 1 июля отменила корпоративные пенсии

С 1 июля компания «Газпром георесурс» отказалась от перечисления денег в «Газфонд» на корпоративные пенсии.

Об этом сообщает в четверг, 12 июля, РБК со ссылкой на приказ гендиректора компании Александра Чернова , копия которого имеется в распоряжении редакции. Отмечается, что решение отменить перечисление денег на корпоративные пенсии сотрудников связано с исполнением приказа «Газпрома» от 28 декабря 2017 года «О мерах по повышению операционной эффективности и сокращению расходов общества в 2018 году».

По данным издания, отмена корпоративных пенсий не коснется действующих и бывших сотрудников компании, за которых к концу июня 2018 года были перечислены пенсионные взносы или «возникли основания для их перечисления». Эти сотрудники продолжат получать выплаты.

Кроме того, отмена корпоративных пенсий не предполагает потери сотрудниками средств, которые уже были перечислены в пенсионный фонд.