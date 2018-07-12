Правительство выделит 1,86 миллиарда рублей на лекарства

Средства на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов в регионы направляются ежегодно. В 2018 году предусмотрели более 31 миллиарда рублей. «Тем не менее, тех, кто имеет право на такую поддержку со стороны государства, стало больше», — подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства. Вырос и норматив затрат на каждого льготника.

— Поэтому мы увеличиваем общую сумму субвенций до 33,5 миллиардов рублей, — сообщил он. — Это позволит закупить регионам необходимые лекарства.