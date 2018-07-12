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Центробанк хочет признать орский банк «Акцент» банкротом
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Центробанк хочет признать орский банк «Акцент» банкротом 

ProOren 9 часов назад
Фото: ProOren
ЦБ подал иск в Арбитражный суд Оренбурга с требованием признать орский банк «Акцент» банкротом.
Использование кредитно-финансовой организацией очень рискованной бизнес-модели привели к проблемам в ее работе. Вследствие этого на балансе компании сформировался значительный объем активов низкого качества.
В ходе оценки кредитного риска прокурор обнаружил большое снижение размера капитала банка. Возникла необходимость предпринять меры по предупреждению банкротства кредитной организации. Такая ситуация создавала большую угрозу вкладам клиентов банка. Вместе с тем «Акцент» проводил «схемные» операции» при участии собственников, чтобы искусственно поддерживать собственный капитал
Не единожды организация нарушала и требования нормативных актов Центробанка в противодействии отмыванию доходов и финансировании терроризма.
Напомним, что лицензию на совершение банковских операций у кредитной организации отозвали еще в мае 2018 года. Банк «Акцент» — участник системы страхования вкладов. По величине активов он занимал 465 место по РФ.
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