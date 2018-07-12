Центробанк хочет признать орский банк «Акцент» банкротом

Использование кредитно-финансовой организацией очень рискованной бизнес-модели привели к проблемам в ее работе. Вследствие этого на балансе компании сформировался значительный объем активов низкого качества.

В ходе оценки кредитного риска прокурор обнаружил большое снижение размера капитала банка. Возникла необходимость предпринять меры по предупреждению банкротства кредитной организации. Такая ситуация создавала большую угрозу вкладам клиентов банка. Вместе с тем «Акцент» проводил «схемные» операции» при участии собственников, чтобы искусственно поддерживать собственный капитал

Не единожды организация нарушала и требования нормативных актов Центробанка в противодействии отмыванию доходов и финансировании терроризма.