«СОГАЗ» застраховал риски «Алросы» и ее «дочек» на 674,8 млрд рублей

«Алроса» по итогам открытого тендера заключила договор страхования рисков компании и ее восьми дочерних структур с группой «СОГАЗ» сроком на один год на сумму 674,8 млрд руб. Страховое покрытие по сравнению прошлыми годами существенно расширено, сообщили в компании.

Страхованию подлежит движимое и недвижимое имущество «Алросы» любого рода, включая подземные горно-капитальные работы, постоянные подземные стволы шахт, хвосты и дамбы хвостохранилищ. Страховое покрытие распространяется на любые машины, установки и оборудование под землей, включая улучшения этого имущества, произведенные в период страхования. Также страховой защитой обеспечена алмазная продукция, отметили в компании.

«Страховая сумма по страхованию имущества группы «Алроса» составляет 612,3 млрд руб. При этом лимит возмещения по одному страховому случаю для АК «Алроса» (ПАО) и ПАО «Севералмаз» увеличен по сравнению с прошлым годом более чем вдвое — с 10,5 млрд до 24 млрд руб.», — отметили в компании.

По словам начальника отдела страхования «Алросы» Акила Зубира, в марте этого года риск-инженерами ведущих участников международного рынка страхования горнорудной отрасли был проведен риск-аудит объектов Мирнинского, Айхальского и Удачнинского ГОКов, по итогам которого были определены сценарии максимально возможных убытков и сформированы рекомендации по снижению рисков.

Помимо имущества структурных подразделений АК «Алроса» (ПАО), программа страхования будет действовать в отношении ПАО «Севералмаз», АО «Алмазы Анабара», ПАО «АЛРОСА-Нюрба», АО «Алроса-Газ», АО «Вилюйская ГЭС-3», АО «Авиакомпания „Алроса“, АО „НПП Буревестник“ и ООО „ПТВС“.