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«АЛРОСА» купит акции «АЛРОСА-Нюрба» на 12 млрд рублей
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«АЛРОСА» купит акции «АЛРОСА-Нюрба» на 12 млрд рублей 

ФИНАМ 13 июля 2018
Наблюдательный совет "АЛРОСА" на заочном голосовании 10 июля принял решение об увеличении доли компании в ПАО «АЛРОСА-Нюрба» до 97,48% путем приобретения 10% акций. Об этом сообщила компания. В настоящее время АЛРОСА владеет 87,48% акций «АЛРОСА-Нюрба». Еще 2,523% акций принадлежит миноритарным акционерам. Доля в размере 10% принадлежит АО «РИК Плюс», подконтрольному правительству Республики Саха (Якутия) . Эта доля включена в прогнозный план приватизации государственного имущества Якутии. Сумма сделки составит порядка 12 млрд рублей на основании отчета независимого оценщика. Как ожидается, процедура покупки акций будет завершена до сентября 2018 года. После приобретения 10% акций общества «АЛРОСА» рассмотрит возможность второго этапа интеграции — присоединения «АЛРОСА-Нюрба» к компании для сокращения административных и управленческих расходов, централизации и улучшения системы управления и исключения дублирования функций. «АЛРОСА-Нюрба» владеет лицензиями на разработку Нюрбинского и Ботуобинского месторождений в Якутии.
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