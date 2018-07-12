«Лента» выпустила для премирования сотрудников акции на $2,4 млн 

«Лента» выпускает 91,302 тыс. новых акций, предназначенных для премировании сотрудников и менеджмента, сообщила компания. Предполагается, что бумаги пройдут процедуру листинга 13 июля и будут допущены к торгам на Лондонской фондовой бирже в 8:00, отмечается в сообщении.
Одна акция Lenta ltd равна пяти глобальным депозитным распискам. Всего компания планирует передать сотрудникам 456,51 тыс. GDR. Сначала — 347,51 тыс. GDR для выполнения обязательств по выплате вознаграждений и позднее еще 109 тыс. расписок дополнительно по мере возникновения необходимости в выплате премий.
По итогам торгов 11 июля на Лондонской фондовой бирже, стоимость одной расписки составляла $5,34, то есть цена одной акции равна $26,7. Таким образом, полный пакет акций, который ритейлер планирует передать сотрудникам, оценивается в $2,4 млн «Лента» — сеть розничных гипермаркетов в России. Ритейлер управляет 232 магазинами в 84 городах России. Его акционерный капитал разделен на 97 млн 318,746 тыс. акций. Группе TPG принадлежит 34% акций, 7,4% — у ЕБРР, 5% — у американской инвесткомпании Ruane, Cunniff & Goldfarb, 1,2% — у менеджмента и директоров ритейлера. В свободном обращении — 52,5%.