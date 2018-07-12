«Лента» выпустила для премирования сотрудников акции на $2,4 млн

«Лента» выпускает 91,302 тыс. новых акций, предназначенных для премировании сотрудников и менеджмента, сообщила компания. Предполагается, что бумаги пройдут процедуру листинга 13 июля и будут допущены к торгам на Лондонской фондовой бирже в 8:00, отмечается в сообщении.

Одна акция Lenta ltd равна пяти глобальным депозитным распискам. Всего компания планирует передать сотрудникам 456,51 тыс. GDR. Сначала — 347,51 тыс. GDR для выполнения обязательств по выплате вознаграждений и позднее еще 109 тыс. расписок дополнительно по мере возникновения необходимости в выплате премий.