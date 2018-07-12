НПФ удвоили вложения в реальный сектор экономики

Москва , 12 июля — «Вести. Экономика». Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) увеличили вложения в реальный сектор экономики на 600 млрд руб. за 2015-2017 г.. Сейчас объем таких инвестиций составляет 1,2 трлн руб. из более 4 трлн руб. всех активов НПФ, согласно данным ЦБ РФ

Доля вложений в финансовый сектор при этом снизилась, заявил директор департамента ЦБ РФ коллективных инвестиций и доверительного управления Кирилл Пронин на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

"Если посмотреть на то, как структура активов НПФ менялась последние 3-5 лет, то можно обратить внимание на факт того, что объем средств, которые были инвестированы в финансовый сегмент, значительно снизились. На сегодняшний день увеличилась доля реального сектора в объеме пенсионных накоплений и пенсионных резервов и доля субфедеральных и государственных ценных бумаг. С 2015 по конец 2017 г. объем средств, которые проинвестировали НПФ в реальный сектор, составил 600 млрд руб. Это та сумма, на которую инвестиции в реальный сектор увеличились", — отметил Пронин, которого цитирует ТАСС

"На сегодняшний день доля активов, размещенных в долговые инструменты реального сектора, — 1,2 трлн руб. ", — добавил он.

Как сообщали «Вести. Экономика», объем пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) вырос за I квартал 2018 г. более чем на 200 млрд руб. и достиг 2,6 трлн руб., свидетельствует отчетность фондов.

Ключевое влияние на увеличение данного показателя оказал перевод средств из Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) по итогам переходной кампании 2017 г. в размере 163 млрд руб.

Количество застрахованных лиц, формирующих пенсионные накопления в НПФ, увеличилось до 37,1 млн человек (+8,0%) также за счет перехода клиентов по переходной кампании (2,8 млн человек).

Переходная кампания 2017 г. была менее массовая, чем в предыдущем году, когда ПФР перевел в НПФ 234 млрд руб. пенсионных накоплений 4,6 млн человек.

Пенсионные резервы НПФ составили 1,2 трлн руб. (+2,8% за квартал). В то же время количество участников добровольной пенсионной системы выросло на 2,6% до 6,2 млн человек. В результате совокупный объем пенсионных средств НПФ с начала 2018 г. увеличился на 6,5% до 3,9 трлн руб.