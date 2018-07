Рынок акций Японии закрылся ростом, Nikkei 225 прибавил 1,17%

Investing.com — Фондовый рынок Японии завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов компаний химической и нефтедобывающей промышленности, розничной торговли и химической промышленности.

На момент закрытия на Токийской фондовой бирже Nikkei 225 вырос на 1,17%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Nikkei 225 по итогам сегодняшних торгов были акции Eisai Co., Ltd. (T:4523), которые подорожали на 798,0 п. (8,01%), закрывшись на отметке в 10.760,0. Котировки Softbank Corp. (T:9984) выросли на 560,0 п. (6,36%), завершив торги на уровне 9.366,0. Бумаги Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd (T:4506) выросли в цене на 106,0 п. (4,49%), закрывшись на отметке 2.466,0.

Лидерами падения стали акции Pacific Metals Co., Ltd. (T:5541), цена которых упала на 135,0 п. (3,94%), завершив сессию на отметке 3.295,0. Акции Chiyoda Corp. (T:6366) поднялись на 34,0 п. (3,68%), закрывшись на уровне 891,0, а JX Holdings, Inc. (T:5020) снизились в цене на 28,6 п. (3,60%) и завершили торги на отметке 765,2.

На Токийской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (1942) превысило количество закрывшихся в минусе (1391), а котировки 229 акций практически не изменились.

Котировки акций Eisai Co., Ltd. (T:4523) выросли до исторического максимума, повысившись на 8,01%, 798,0 п., и завершили торги на отметке 10.760,0. Котировки акций Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd (T:4506) выросли до исторического максимума, подорожав на 4,49%, 106,0 п., и завершили торги на отметке 2.466,0.

Индекс волатильности Nikkei Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на Nikkei 225, вырос на 9,87% до отметки 17.70.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе прибавил 0,77%, или 0,54, достигнув отметки $70,92 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре выросли на 1,95%, или 1,43, до $74,83 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подорожали на 0,07%, или 0,90, до отметки $1.245,30 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/JPY выросла на 0,34% до 112,37, а котировки EUR/JPY повысились на 0,43%, достигнув отметки 131,31.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,01% до 94,47.