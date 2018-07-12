Российский сервис для поиска удачных мест для открытия бизнеса BestPlace привлек 7,8 млн рублей

Система BestPlace использует машинное обучение и анализирует более 60 показателей вроде охвата пешеходного трафика из открытых и платных источников, чтобы дать прогноз по потенциальной успешности локации для открытия торговой точки.

Точность прогноза потенциальной выручки составляет до 95%, уверяют в компании. Клиентами BestPlace ранее стали ритейлер Metro, сеть пиццерий Papa John's, «Рив Гош» и другие. Стоимость услуг на сайте стартапа не раскрывается — пользователям предлагают оставить заявку на подключение.

В рамках сделки Moscow Seed Fund предоставил 5 млн рублей инвестиционного займа. Привлеченные средства проект планирует направить на масштабирование бизнеса и расширение команды.