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Российский сервис для поиска удачных мест для открытия бизнеса BestPlace привлек 7,8 млн рублей
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Российский сервис для поиска удачных мест для открытия бизнеса BestPlace привлек 7,8 млн рублей 

RB.ru 10 часов назад
Фото: RB.ru
Система BestPlace использует машинное обучение и анализирует более 60 показателей вроде охвата пешеходного трафика из открытых и платных источников, чтобы дать прогноз по потенциальной успешности локации для открытия торговой точки.
Точность прогноза потенциальной выручки составляет до 95%, уверяют в компании. Клиентами BestPlace ранее стали ритейлер Metro, сеть пиццерий Papa John's, «Рив Гош» и другие. Стоимость услуг на сайте стартапа не раскрывается — пользователям предлагают оставить заявку на подключение.
В рамках сделки Moscow Seed Fund предоставил 5 млн рублей инвестиционного займа. Привлеченные средства проект планирует направить на масштабирование бизнеса и расширение команды.
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