Недостачу на более 570 млн руб. обнаружили в московском офисе лишенного лицензии якутского банка «Таатта»

Как рассказал собеседник агентства, 11 июля в ОВД «Красносельский» обратился представитель временной администрации банка «Таатта», которая сообщила о выявленной в ходе ревизии недостаче в дополнительном офисе организации, расположенном в Орликовом пер.

«Недостача наличных средств составила 569 млн 753 тыс. руб., 35 тыс. долл., 1 тыс. евро. Также было установлено, что 3 июля текущего года из кассы офиса в Орликовом пер. в кассу Московского филиала банка на ул. Остоженка были инкассированы средства в размере 4,1 млрд руб., 802,9 тыс. долл., 126,9 тыс. евро, 720 фунтов стерлингов и бриллианты на сумму более 66,1 млн руб.», — перечислил источник.

По данному факту в МВД проводят проверку, выясняются обстоятельства случившегося.