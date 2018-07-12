Недостачу на более 570 млн руб. обнаружили в московском офисе лишенного лицензии якутского банка «Таатта» 

Недостача на сумму более 570 млн руб. выявлена в столичном офисе якутского банка «Таатта», сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник агентства, 11 июля в ОВД «Красносельский» обратился представитель временной администрации банка «Таатта», которая сообщила о выявленной в ходе ревизии недостаче в дополнительном офисе организации, расположенном в Орликовом пер.
«Недостача наличных средств составила 569 млн 753 тыс. руб., 35 тыс. долл., 1 тыс. евро. Также было установлено, что 3 июля текущего года из кассы офиса в Орликовом пер. в кассу Московского филиала банка на ул. Остоженка были инкассированы средства в размере 4,1 млрд руб., 802,9 тыс. долл., 126,9 тыс. евро, 720 фунтов стерлингов и бриллианты на сумму более 66,1 млн руб.», — перечислил источник.
По данному факту в МВД проводят проверку, выясняются обстоятельства случившегося.
5 июля Центробанк отозвал у якутской кредитной организации лицензию. По данным регулятора, банк «Таатта» использовал рискованную бизнес-модель, что привело к формированию на его балансе активов низкого качества. Прокурорская проверка выявила хищение средств в особо крупном размере путем неправомерного их получения из кассы Московского филиала банка. Как сообщали в надзорном ведомстве, организация осуществляла «схемные» операции и сделки, направленные на искусственное поддержание размера капитала. По итогам прокурорской проверки возбудили уголовное дело о присвоении или растрате в особо крупном размере.