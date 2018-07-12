Более 111 млрд руб. материнского капитала выплатили семьям Московского региона с 2007 г.

С 2007 г. в рамках государственной программы материнского (семейного) капитала в столице и Подмосковье было выплачено более 111 млрд руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда РФ по Москве и Московской области.

«За период действия с 2007 г. государственной программы материнского (семейного) капитала в Москве и Московской области выдано 806 тыс. 581 государственный сертификат, из них: 449,36 тыс. — в Москве, 357 тыс. 221 — в Московской области. Владельцами сертификатов за этот же период израсходовано порядка 111,4 млрд руб.», — говорится в сообщении.

Как уточняется, полностью распорядились средствами материнского капитала 175,98 тыс. владельцев сертификатов.

«Самым популярным направлением расходования средств материнского капитала в Московском регионе, как и во всей стране, остается улучшение жилищных условий. На эти цели направили средства 217 тыс. 709 семей, из них 105 тыс. 483 семьи Москвы, 112 тыс. 226 семей Московской области. Расходы составили сумму порядка 88,9 млрд руб. На другое направление — обучение детей — средства направили 114 тыс. 544 семьи: в Москве — 663 тыс. 751, в Московской области — 50 тыс. 793. Общая сумма расходов по этому направлению составила порядка 9,7 млрд руб.», — пояснили в пресс-службе. Там добавили, что на накопительную пенсию мамы капиталом распорядились 713 семей: в Москве — 545, в Московской области — 168. Общая сумма расходов — 265, 8 млн руб. На социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов средства направили 29 семей: в Москве — 22 и семь — в Московской области. Общая сумма — 2,2 млн руб.

Отмечается, что возможностью единовременных выплат, несколько раз предоставляемых на протяжении периода действия программы, воспользовались 640 тыс. 105 семей. Выплаты по ним составили более 12,8 млрд руб. Кроме того, возможность получать ежемесячные выплаты из материнского капитала использовали 807 семей. Размер общей суммы выплаты — 48,3 млн руб.

Размер материнского капитала в 2018 г. составляет 453 тыс. 26 руб.