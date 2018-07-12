В Татарстане на комплексе «Танеко» запустили два новых производства

КАРАБАШ ( Татарстан ), 12 июл — РИА Новости . Запущенные в четверг на комплексе «Танеко» установки гидроочистки керосина и дизельного топлива, в которые инвестировано 13 миллиардов рублей, позволят ежегодно дополнительно получать 1,6 миллиона тонн дизтоплива и 500 тысяч тонн авиакеросина, сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов

"Сегодня на комплексе нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов «Танеко» мы запустили два новых крупных производства, которые позволяют ежегодно дополнительно вырабатывать плюсом 1,6 миллиона дизельного топлива и плюсом более 500 тысяч тонн авиакеросина высочайшего качества. Инвестиции — 13 миллиардов рублей, и дальше идёт большая программа дальнейшего развития нефтехимического комплекса", — сказал Минниханов в ходе нефтяного саммита Татарстана.

Глава республики отметил, что в настоящее время комплекс «Танеко» — лидер нефтеперерабатывающей промышленности России по глубине нефтепереработки и загрузке производственных мощностей. Ежемесячные объёмы инвестиций в проект, по информации Минниханова, превышают 2 миллиарда рублей.

Минниханов добавил, что до конца текущего года на комплексе будут удвоены мощности по нефтепереработке, запущено производство автомобильных бензинов.

По информации компании «Татнефть», в настоящее время нефтеперерабатывающие мощности «Танеко» работают с полной загрузкой. За 2017 год на комплексе произведено 8,5 миллиона тонн нефтепродуктов. Глубина переработки превысила 99,2%, выход светлых нефтепродуктов составил более 87,5%. По итогам 2017 года выпущено 221 тысяча тонн авиационного керосина и 1,4 миллиона тонн дизельного топлива «Евро-5». С запуском новых установок авиационное топливо будет производиться на основе нового сырьевого компонента — гидроочищенного прямогонного керосина, дизельное топливо «Евро — 5» — на основе гидроочищенной прямогонной дизельной фракции.

На новых установках «Танеко» в процессе гидроочистки из прямогонной керосиновой и прямогонной дизельной фракции удаляются соединения серы, азота, кислорода, непредельных углеводородов для достижения требуемого уровня качества, удовлетворяющего экологическим и эксплуатационным требованиям.

"Танеко" — предприятие нефтеперерабатывающей отрасли России, имеющее стратегическое значение для развития экономики Татарстана, входит в группу компаний «Татнефть» . Первая очередь комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов введена в эксплуатацию в декабре 2011 года.

ПАО «Татнефть» занимается разведкой, разработкой и добычей нефти. На ее долю приходится свыше 80% нефти, добываемой в Татарстане. Основной акционер «Татнефти» — госхолдинг «Связьинвестнефтехим» — владеет 26,14% акций компании. Татарстану принадлежит «золотая акция» компании.

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