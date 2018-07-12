«Ъ»: аналитики пересматривают оценки сбора зерна в России в 2018 году

В частности, «Совэкон» снизил прогноз нового урожая зерна с 188,6 млн до 113,9 млн тонн (по пшенице — с 72,5 млн до 69,6 млн тонн), Институт конъюнктуры аграрных рынков (ИКАР) — с 114,7 млн до 112,8 млн тонн (с 71,5 млн до 70,8 млн тонн). «Русагротранс» ждет урожая зерна на уровне 115,7 млн тонн (71,4 млн пшеницы), отмечая, что цифры могут быть скорректированы в конце месяца с учетом складывающихся погодных условий. В Минсельхозе прогнозируют урожай зерна на уровне 100 млн тонн.

Снижение сбора пшеницы на юге в сочетании с невысокими ее запасами в регионе, как следствие, может обострить конкуренцию за зерно между экспортерами, пишет «Ъ» со ссылкой на «Совэкон». Последний июньский прогноз аналитиков, по данным «Ъ», предполагает экспорт в этом сезоне в объеме 47,2 млн тонн зерна, включая 36,9 млн тонн пшеницы. Однако в компании отмечают, что в июле прогноз будет серьезно снижен. В ИКАР уже снизили прогноз экспорта зерна в этом сезоне с 43,2 млн до 41 млн тонн, а пшеницы — с 33 млн до 32,5 млн тонн. Минсельхоз оценивает экспорт всего зерна на уровне 40-45 млн тонн.

Снижение объемов поставок может ослабить конкуренцию между экспортерами за перевалочные мощности и привести к падению ставок, отмечает руководитель «Совэкон» Андрей Сизов . По его подсчетам, ставки за перевалку тонны зерна на $2-4 превышают прошлогодний уровень. Андрей Сизов также не исключает, что новый урожай зерна может быть ниже уровня 2014-2015 годов (105,3-104,8 млн тонн), пишет «Ъ». В этом случае мировые, а потом и внутренние цены получат дополнительную поддержку, считает он.

По данным газеты, на конец прошлой недели средние экспортные цены на российскую пшеницу были на уровне $197 за тонну (FOB). Внутри страны пшеница третьего класса торговалась по 9,1 тыс. руб. за тонну, четвертого — по 8,9 тыс. руб. за тонну.