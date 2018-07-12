«Укроборонпрому» разрешили не отдавать долги России

Рада разрешила предприятиям «Укроборонпрома» не отдавать долги России

Согласно пояснительной записке, украинские предприятия ОПК не смогли выполнить свои обязательства и поставить в РФ товары военного назначения и двойного использования из-за санкций, которые ввел президент Украины против РФ. После этого компании из РФ начали обращаться в российские суды для взыскания задолженности, пени и других штрафных санкций, несмотря на ссылки украинских предприятий на форс-мажорные обстоятельства.

"Именно поэтому предлагается на особый период… запретить стране-агрессору взимать и задолженность с предприятий "Укроборонпрома", и истребовать залоги, которые были зарегистрированы в качестве обеспечения соответствующих долговых обязательств", — сказал секретарь парламентского комитета по вопросам безопасности и обороны Ивана Винник, представляя закон в Раде.

Согласно принятому документу, запрещается взымать пеню с украинских компаний оборонно-промышленного комплекса, которые задолжали компаниям РФ. Закон запрещает принудительно взыскивать задолженности с компаний ОПК Украины, обязывает прекратить уже открытые производства и не открывать новые. Также, согласно документу, нельзя открывать производство по делу о банкротстве предприятий ОПК.

Закон еще должен подписать президент Украины, он вступит в силу на следующий день после опубликования в официальной прессе.