«Укроборонпрому» разрешили не отдавать долги России

Верховная рада Украины приняла закон, которым освободила предприятия украинского госконцерна "Укроборонпром" от уплаты долгов и пени компаниям из России, такое решение в четверг поддержали 244 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.
Согласно пояснительной записке, украинские предприятия ОПК не смогли выполнить свои обязательства и поставить в РФ товары военного назначения и двойного использования из-за санкций, которые ввел президент Украины против РФ. После этого компании из РФ начали обращаться в российские суды для взыскания задолженности, пени и других штрафных санкций, несмотря на ссылки украинских предприятий на форс-мажорные обстоятельства.
"Именно поэтому предлагается на особый период… запретить стране-агрессору взимать и задолженность с предприятий "Укроборонпрома", и истребовать залоги, которые были зарегистрированы в качестве обеспечения соответствующих долговых обязательств", — сказал секретарь парламентского комитета по вопросам безопасности и обороны Ивана Винник, представляя закон в Раде.
Согласно принятому документу, запрещается взымать пеню с украинских компаний оборонно-промышленного комплекса, которые задолжали компаниям РФ. Закон запрещает принудительно взыскивать задолженности с компаний ОПК Украины, обязывает прекратить уже открытые производства и не открывать новые. Также, согласно документу, нельзя открывать производство по делу о банкротстве предприятий ОПК.
Закон еще должен подписать президент Украины, он вступит в силу на следующий день после опубликования в официальной прессе.
В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.