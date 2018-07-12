На российский рынок ОФЗ вернулись нерезиденты

На денежном рынке значимых изменений не наблюдается. Ставки по сделкам на рынке межбанковского кредита стабильно находятся на уровнях, близких к 7%. Доходности по двухлетним ОФЗ также остаются возле значения 7%, по пятилетним и десятилетним бумагам наблюдается некоторое снижение доходности до 7,22% и 7,54% соответственно.