На российский рынок ОФЗ вернулись нерезиденты 

На денежном рынке значимых изменений не наблюдается. Ставки по сделкам на рынке межбанковского кредита стабильно находятся на уровнях, близких к 7%. Доходности по двухлетним ОФЗ также остаются возле значения 7%, по пятилетним и десятилетним бумагам наблюдается некоторое снижение доходности до 7,22% и 7,54% соответственно.
Минфин накануне предложил рынку облигации с постоянным купонным доходом объемом по 20 млрд руб. с погашением в феврале 2024 и в мае 2034 гг. По обеим бумагам объем спроса превысил отметку в 55,6 млрд руб. При этом, премия по облигациям составила около 0,01%. Для сравнения, в прошлые 2 раза Минфину приходилось продавать ОФЗ с премией в 10-15 базисных пунктов. Такой заинтересованности к российскому государственному долгу инвесторы не проявляли со времен введения апрельских санкций.