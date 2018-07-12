Ещё
На российский рынок ОФЗ вернулись нерезиденты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На российский рынок ОФЗ вернулись нерезиденты 

Прайм 8 часов назад
На денежном рынке значимых изменений не наблюдается. Ставки по сделкам на рынке межбанковского кредита стабильно находятся на уровнях, близких к 7%. Доходности по двухлетним ОФЗ также остаются возле значения 7%, по пятилетним и десятилетним бумагам наблюдается некоторое снижение доходности до 7,22% и 7,54% соответственно.
Минфин накануне предложил рынку облигации с постоянным купонным доходом объемом по 20 млрд руб. с погашением в феврале 2024 и в мае 2034 гг. По обеим бумагам объем спроса превысил отметку в 55,6 млрд руб. При этом, премия по облигациям составила около 0,01%. Для сравнения, в прошлые 2 раза Минфину приходилось продавать ОФЗ с премией в 10-15 базисных пунктов. Такой заинтересованности к российскому государственному долгу инвесторы не проявляли со времен введения апрельских санкций.
Прайм: последние новости
S&P подтвердило рейтинг "ФСК ЕЭС" Правительство назначило головные банки для Ростеха и Роскосмоса Fox улучшила предложение о покупке активов Sky до 14 фунтов за акцию, обойдя Comcast
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС110
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом201
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки60
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии148
Superjet-100 сел без стойки шасси23
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
02:18
Трамп пошутил над речью Макрона
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение