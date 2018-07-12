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Малый бизнес вписали в новый план
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Малый бизнес вписали в новый план 

Финмаркет 10 часов назад
Фото: Финмаркет
Разработанный Минэкономики нацпроект «Малое и среднее предпринимательство (МСП)», рассчитанный до 2024 года, в понедельник будет рассмотрен на президиуме совета при президенте по приоритетным проектам. Стоимость нацпроекта — 554 млрд руб., его руководитель — глава Минэкономики Максим Орешкин, куратор — первый вице-премьер Антон Силуанов, сообщает "Коммерсантъ", ссылаясь на документ.
Одна из главных целей нацпроекта, как отмечает «Ъ», взята из нового майского указа — увеличение на 30% численности занятых в сфере малого предпринимательства с нынешних 19 млн до 25 млн человек к 2024 году. На финансовую поддержку предпринимателей планируется потратить 178 млрд руб., объем кредитного портфеля МСП должен вырасти с 4 трлн до 9 трлн руб. Масштабно выглядит и цель удвоения за шесть лет объема госзакупок у малого бизнеса — с нынешних 2 трлн руб. до 4,2 трлн руб. Целевой показатель экспорта на этом фоне выглядит куда скромнее — доля МСП-экспортеров, включая ИП, должна достигнуть 10% (сейчас — 6%).
Нацпроект, который состоит из восьми разделов, в большинстве случаев переупаковывает уже имеющиеся меры господдержки. Это, в частности, «выращивание» из МСП поставщиков для крупнейших заказчиков, создание системы акселерации малого бизнеса и инфраструктуры для него — на это запрошено 237 млрд руб.
Нацпроект предполагает к июлю 2019 года создание единого агрегатора мер господдержки. Есть в нем и раздел по самозанятым — предлагается, что с новым режимом налогообложения (единый платеж с выручки), вычетом для физлиц—потребителей услуг самозанятых, а также с налоговым капиталом (сумма на развитие бизнеса, которая пойдет в счет уплаты налога) правительство определится к марту 2019 года. Напомним, что легализация самозанятых и введение для них платежей — это одно из невыполненных поручений президента.
Самым новаторским разделом нацпроекта выглядит проект по созданию цифровой платформы поддержки производственной и сбытовой деятельности МСП.
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