Ещё
ГК ПИК за полгода увеличила объем реализации на 9,4%, продав недвижимости на 104,2 млрд руб.
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ГК ПИК за полгода увеличила объем реализации на 9,4%, продав недвижимости на 104,2 млрд руб. 

Единый реестр застройщиков 8 часов назад
Фото: Единый реестр застройщиков
Эти и другие цифры приведены в сообщении крупнейшего российского застройщика, информирующего об основных результатах работы компании в первом полугодии 2018 года. Фото: www.st.novostroy.ru По сравнению с аналогичными показателями первого полугодия прошлого года общий объем поступлений денежных средств контролируемой Сергеем Гордеевым компании увеличился на 17,7%, достигнув 111,1 млрд руб. Объем поступлений от продаж недвижимости увеличился на 26% и составил 104,2 млрд руб., сообщили в компании. При этом объем поступлений денежных средств от оказания строительных услуг и прочих видов деятельности за первое полугодие нынешнего года снизился на 41,2% и составил 6,9 млрд руб. (6,2% выручки) по сравнению с 11,7 млрд руб. годом ранее. В первом полугодии ГК ПИК выставила на продажу 36 новых корпусов против 52 корпусов в январе-июне 2017 года. Общая площадь квартир в выставленных на продажу корпусах составила 871 тыс. кв. м, что на 19,5% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Объем ввода жилья снизился на 28,3%, составив 286 тыс. кв. м. На ипотечные сделки в первом пришлось 65% общего объема продаж. Следует отметить, в публикуем порталом ЕРЗ ТОП застройщиков показатель ввода жилья ГК ПИК в первом полугодии 2018 года еще выше, — более 440 тыс. кв.м. Разница в показателях обусловлена тем, что застройщики считают завершением строительства жилья — получение заключения о соответствии госстройнадзора, а портал ЕРЗ — разрешение на ввод в эксплуатацию. Прогноз ГК ПИК на 2018 год: реализация 1,7—1,9 млн кв. м жилья, общий объем поступлений денежных средств — 180-200 млрд руб. Фото: www.quicknews. e CПРАВКА ЕРЗ: ГК «ПИК» Показатели по вводу жилья в 2018 г. Текущий объем ввода — 440 493 кв. м Количество объектов — 21 шт. Количество квартир — 10 009 шт. Регионы — Московская область, Калужская область, Ростовская области, Краснодарский край, Пермский край Текущее место в ТОП по РФ по вводу жилья — 1-е
Единый реестр застройщиков: последние новости
ВСК не оставит дольщиков Urban Group один на один со своими проблемами Госдума скорректирует законопроект, регламентирующий проведение собраний в МКД Достройка проблемных объектов Urban Group обойдется в 33 млрд руб.
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ грозит новое сокращение населения
В Солсбери произошел новый инцидент
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками363
Трамп решил не «отказываться» от РФ
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС176
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение