Ритейлер «Лента» выпустил GDR на $2,4 млн для сотрудников

Москва, 12 июля — «Вести. Экономика». Ритейлер «Лента» выпустил и разместил 91,3 тыс. собственных акций, каждая из которых соответствует пяти глобальным депозитарным распискам (GDR), обращающимся на Лондонской бирже. Ценные бумаги будут направлены на премирование сотрудников.

Цена одной GDR на Лондонской бирже по состоянию на 12 июля составляет около $5,36. Таким образом, стоимость всего пакета — более $2,4 млн После допуска новых GDR к торгам, 347,5 тыс. бумаг будут переданы сотрудникам «Ленты» и ее дочерних компаний, а оставшаяся их часть будет зарезервирована для будущих поощрений, отмечается в сообщении компании, которое цитирует ТАСС.

"Лента" — крупная сеть гипермаркетов, основана в 1993 г. в Санкт-Петербурге. Общее число магазинов «Ленты» на 31 марта 2018 г. составило 338, в том числе 232 гипермаркета и 106 супермаркетов. Ретейлер намерен в 2018 г. открыть около 50 новых супермаркетов.

Ранее группа TPG владела 38,5% акций «Ленты», ЕБРР — 16,6%, VTB Capital Private Equity — 6,3%.