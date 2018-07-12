OneTwoTrip: 38% российских туристов готовы организовывать отдых без туроператоров

38% российских туристов готовы самостоятельно организовывать свой отдых, не обращаясь за помощью к туроператору, сообщила компания OneTwoTrip со ссылкой на собственный опрос.

Исследование было проведено после того, как сразу у нескольких российских туроператоров возникли финансовые проблемы.

«На вопрос «допускаете ли вы, что из-за проблем туроператоров в следующий раз решите организовать поездку самостоятельно?» ответ «однозначно да» дали 38% респондентов. Еще 47% были менее уверены в ответе и выбрали вариант «скорее да». Отрицательно на этот вопрос ответили только 14% респондентов», — говорится в результатах исследования.

На прошлой неделе три российских туроператора — «Натали Турс», DSBW и «Аврора БГ» — сообщили о неспособности обеспечивать свою деятельность. Последние две компании объявили о приостановке деятельности. Компания «Натали Турс» сообщила об отмене всех путевок с 4 июля по 30 сентября.