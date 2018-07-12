Компания из Астрахани собирается войти в число кредиторов ростовского «Палмали»

Компания «Алтранс» из Астраханской области собирается войти в число кредиторов ростовской судоходной компании «Палмали». Это следует из обращения, направленного в адрес временного управляющего. Компания требует выплатить задолженность в размере 1,5 млн руб. 1,3 млн руб из этой суммы составляет сумма долга, еще 165 тыс. руб — процент за пользования чужими средствами.

Как сообщает заявитель, в 2016 году «Алтранс» и «Палмали» договорились о агентировании судов в порту Астрахани . Однако из 1,8 млн руб оплаты было переведено только 500 тыс. руб.

Напомним, ранее стало известно, что «Сбербанк» требует взыскать с ООО «Палмали» 13 млрд руб в рамках банкротства предприятия. Компания входит в турецкую судоходную группу Palmali, которая является одним из наиболее крупных перевозчиков в Каспийском регионе.

Как следует из материалов базы данных Картотека.Ру, ООО «Алтранс» работает с 2007 года, основной вид деятельности — вспомогательная деятельность, связанная с морским транспортом. Директором и по совместительству владельцем компании является Альберт Карпов. ООО «Палмали» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2002 году, уставной капитал компании — 420 млн руб, основной вид деятельности — «Деятельность морского грузового транспорта». В прошлом году было открыто дело о банкротстве компании, сейчас в числе кредиторов значится более 40 юридических и физических лиц.