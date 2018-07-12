VW будет разрабатывать электромобили в партнерстве с китайскими компаниями

Москва, 12 июля — «Вести. Экономика». Немецкий автоконцерн Volkswagen за два дня заключил соглашения о сотрудничестве с тремя китайскими компаниями для выхода на китайский рынок электромобилей, сообщает The Paper.

Фото: EPA-EFE/CARSTEN KOALL

В понедельник Volkswagen подписал меморандум о взаимопонимании с JAC Motor — китайской государственной компанией, выпускающей автомобили и автобусы, — и испанским автопроизводителем SEAT. Планируются совместные инвестиции в исследовательский центр для разработки автомобилей на новых энергоносителях, адаптированных для китайского рынка, а также для развития технологий «интернета автомобилей» (Internet of vehicles). Ожидается, что строительство центра завершится к 2021 году. Во вторник VW объявил о сотрудничестве с китайской FAW Group с целью создания двух новых совместных предприятий для работы над технологиями «умных» автомобилей. В тот же день немецкий автопроизводитель наладил связи с Guoqi Intelligent Networking Automotive Research Institute для совместной разработки интеллектуальных технологий, отвечающих потребностям китайского рынка.

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