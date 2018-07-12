Депутаты приняли поправки, ужесточающие требования к деятельности страховых компаний

В соответствии с законом повышается до 300 млн рублей базовый размер уставного капитала страховой организации (за исключением страховой организации, осуществляющей обязательное медицинское страхование). Также изменяются размеры коэффициентов, применяемых к базовому размеру уставного капитала для расчета минимального размера уставного капитала страховой организации.

При этом минимальный размер уставного капитала страховой организации, осуществляющей обязательное медицинское страхование, устанавливается в сумме 120 млн рублей.

Требования к капиталу страховщиков жизни вырастут с 240 млн до 450 млн рублей, перестраховщиков — с 480 млн до 600 млн рублей.

Поправки вступят в силу с 1 января 2019 года, при этом для действующих страховщиков установлен переходный период: свой капитал они должны привести в соответствие новым требованиям до 1 января 2022 года. Повышение требований будет поэтапным.