Ещё
Депутаты приняли поправки, ужесточающие требования к деятельности страховых компаний
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Депутаты приняли поправки, ужесточающие требования к деятельности страховых компаний 

duma.gov.ru 7 часов назад
Фото: duma.gov.ru
В соответствии с законом повышается до 300 млн рублей базовый размер уставного капитала страховой организации (за исключением страховой организации, осуществляющей обязательное медицинское страхование). Также изменяются размеры коэффициентов, применяемых к базовому размеру уставного капитала для расчета минимального размера уставного капитала страховой организации.
При этом минимальный размер уставного капитала страховой организации, осуществляющей обязательное медицинское страхование, устанавливается в сумме 120 млн рублей.
Требования к капиталу страховщиков жизни вырастут с 240 млн до 450 млн рублей, перестраховщиков — с 480 млн до 600 млн рублей.
Поправки вступят в силу с 1 января 2019 года, при этом для действующих страховщиков установлен переходный период: свой капитал они должны привести в соответствие новым требованиям до 1 января 2022 года. Повышение требований будет поэтапным.
duma.gov.ru: последние новости
Депутаты приняли поправки, ужесточающие требования к деятельности страховых компаний Российская делегация покинула зал заседания ПА ОБСЕ Пенсионерам предоставят дополнительные компенсации на оплату взносов на капремонт
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС52
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии138
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом165
Путин нашел для Мутко новую работу46
Глоба назвал угрозы приближающегося солнечного затмения23
Видео
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
02:18
Трамп пошутил над речью Макрона
В мире Армия
03:36
В НАТО предсказали успех встречи Путина и Трампа
Политика В мире
12:24
Радикалы захватили границу с Таджикистаном
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение