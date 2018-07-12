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Газпромбанк потребовал обанкротить красноярские компании ГК «Крепость»
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Газпромбанк потребовал обанкротить красноярские компании ГК «Крепость» 

360tv.ru 11 часов назад
Фото: 360tv.ru
Газпромбанк обратился в красноярский арбитраж с требованием признать компании ГК «Крепость» Александра Кангуна банкротами. Об этом сообщил сайт «Проспект Мира».
Банк выставил исковые требования к компаниям: ООО «Крепость-Сириус» должно выплатить 194,9 миллиона рублей, ООО «Крепость AT» — 411,35 миллиона рублей, а ООО «Крепость-Абакан» — 723,45 миллиона рублей.
Ранее ООО «Крепость-Сириус» была официальным дилером Lexus. «Крепость AT» сейчас является дистрибьютором Arctic Trucks International (занимается конверсией внедорожников). «Крепость-Абакан» в республике Хакасия была дилером Toyota.
Помимо Газпромбанка, другие кредиторы также потребовали банкротства ООО «Крепость-Отель» и ООО «Крепость-Финанс». Каждая фирма должна заплатить более 480 миллионов рублей.
Ранее обманутые красноярские покупатели требовали от компании «Крепость» выполнения своих обязательств. Они пришли к бывшему дилеру Toyota и Lexus, внесли деньги за иномарки, однако ни авто, ни деньги назад не получили. Многие из потерпевших обратились в суд.
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