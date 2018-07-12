«Лукойл» готовится провести внеочередное собрание акционеров

Вопрос о созыве внеочередного общего собрания акционеров «Лукойла» вынесен на заседание совета директоров 19 июля, сообщает нефтяная компания. Ранее первый вице-президент «Лукойла» Александр Матыцын говорил, что на внеочередном собрании акционеров планируется принять решение о погашении казначейских акций компании. «Лукойл» планирует погасить до 10% казначейских акций до конца 2018 г.

Совет директоров также рассмотрит вопросы о монетизации запасов газа компании и подходы к унификации оценки запасов и планов добычи углеводородов, отмечается в сообщении.

По данным на конец 2017 г., основными акционерами «Лукойла» являются ее менеджмент (34,2%, в том числе президент компании Вагит Алекперов — 23,13% и вице-президент Леонид Федун — 9,9%) и дочерняя структура Lukoil Investments Cyprus Ltd. (16,6%), последней принадлежит большая часть казначейских акций.

Всего планируется погасить 100 млн бумаг из 140 млн казначейских акций. Оставшиеся 40 млн компания задепонирует для программы мотивации менеджмента. После погашения казначейских акций доля Алекперова в компании составит около 30%, Федуна — до 10%. Кроме того, «Лукойл» может направить $2–3 млрд в течение пяти лет на покупку собственных акций, затем приобретенные бумаги также планируется погасить.