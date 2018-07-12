Банк УРАЛСИБ запустил онлайн-сервис для оценки недвижимости

Банк УРАЛСИБ совместно с Группой компаний SRG запустил новый интернет-сервис «Экспресс-оценка», который позволяет клиентам заказать отчет об оценке недвижимости у аккредитованной оценочной компании в своем регионе онлайн за несколько минут.

Для оформления заказа необходимо оставить заявку на сайте. После оформления заявки аккредитованный оценщик проведет осмотр объекта недвижимости в удобное для клиента время. Через два дня после осмотра соответствующий всем требованиям электронный отчет об оценке, подписанный ЭЦП, будет автоматически направлен в Банк УРАЛСИБ и заемщику на электронную почту. Кроме того, отчет будет доступен в личном кабинете клиента на сайте сервиса.

Новый сервис запущен в рамках формирования комплексной экосистемы сопровождения клиентов, которая создаст максимально комфортные условия для получения ипотечного кредита.