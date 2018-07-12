Ещё
Банк УРАЛСИБ запустил онлайн-сервис для оценки недвижимости
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Банк УРАЛСИБ запустил онлайн-сервис для оценки недвижимости 

АСН-Инфо 10 часов назад
Фото: АСН-Инфо
Банк УРАЛСИБ совместно с Группой компаний SRG запустил новый интернет-сервис «Экспресс-оценка», который позволяет клиентам заказать отчет об оценке недвижимости у аккредитованной оценочной компании в своем регионе онлайн за несколько минут.
Для оформления заказа необходимо оставить заявку на сайте. После оформления заявки аккредитованный оценщик проведет осмотр объекта недвижимости в удобное для клиента время. Через два дня после осмотра соответствующий всем требованиям электронный отчет об оценке, подписанный ЭЦП, будет автоматически направлен в Банк УРАЛСИБ и заемщику на электронную почту. Кроме того, отчет будет доступен в личном кабинете клиента на сайте сервиса.
Новый сервис запущен в рамках формирования комплексной экосистемы сопровождения клиентов, которая создаст максимально комфортные условия для получения ипотечного кредита.
«Сервис дает клиентам Банка возможность удаленно и оперативно пройти этап оценки объекта недвижимости, что сокращает время проведения ипотечной сделки, — отметил Максим Русаков, Партнер Группы компаний SRG. — Внедрение подобных сервисов позволит клиентам оформлять кредит без посещения Банка и других организаций менее чем за неделю».
АСН-Инфо: последние новости
Банк России разъяснил порядок выплаты компенсаций обманутым дольщикам Ипотека: все идет по плану Группа «РВМ Капитал» продала бизнес–центр Sinop
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС133
Ответ Москвы Тимошенко, новая работа для Мутко и другие события дня5
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки87
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии148
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом230
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
02:18
Трамп пошутил над речью Макрона
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение