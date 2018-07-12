Huawei обошла Apple по продажам в России

Смартфон от Apple впервые за несколько месяцев уступил лидерство по продажам в России — первое место в мае занял Honor 9 Lite.

Доля аппарата от Huawei составила 3,1%. Следом за ним расположился Samsung Galaxy J1 (2,9%). iPhone SE пришлось довольствоваться третьим местом с показателем 2,8%, сообщает «Ведомости» . Отмечается, что «яблочный» смартфон удерживал лидирующую позицию с августа прошлого года.

По словам одного из ритейлеров, Honor 9 Lite, вышедший в январе, мог добиться таких результатов ещё раньше, однако Huawei поставляла недостаточно смартфонов.