Huawei обошла Apple по продажам в России 

Смартфон от Apple впервые за несколько месяцев уступил лидерство по продажам в России — первое место в мае занял Honor 9 Lite.
Доля аппарата от Huawei составила 3,1%. Следом за ним расположился Samsung Galaxy J1 (2,9%). iPhone SE пришлось довольствоваться третьим местом с показателем 2,8%, сообщает «Ведомости». Отмечается, что «яблочный» смартфон удерживал лидирующую позицию с августа прошлого года.
По словам одного из ритейлеров, Honor 9 Lite, вышедший в январе, мог добиться таких результатов ещё раньше, однако Huawei поставляла недостаточно смартфонов.
Ранее News.ru рассказал, что власти США арестовали бывшего инженера Apple Сяолана Чжана по обвинению в краже данных о самоуправляемых машинах.