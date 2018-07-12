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Huawei обошла Apple по продажам в России
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Huawei обошла Apple по продажам в России 

News.ru 11 часов назад
Фото: Reuters
Смартфон от Apple впервые за несколько месяцев уступил лидерство по продажам в России — первое место в мае занял Honor 9 Lite.
Доля аппарата от Huawei составила 3,1%. Следом за ним расположился Samsung Galaxy J1 (2,9%). iPhone SE пришлось довольствоваться третьим местом с показателем 2,8%, сообщает «Ведомости». Отмечается, что «яблочный» смартфон удерживал лидирующую позицию с августа прошлого года.
По словам одного из ритейлеров, Honor 9 Lite, вышедший в январе, мог добиться таких результатов ещё раньше, однако Huawei поставляла недостаточно смартфонов.
Ранее News.ru рассказал, что власти США арестовали бывшего инженера Apple Сяолана Чжана по обвинению в краже данных о самоуправляемых машинах.
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