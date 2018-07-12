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Основатель «СУ-155» Балакин хочет создать новую строительную компанию
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Основатель «СУ-155» Балакин хочет создать новую строительную компанию 

РИА Недвижимость 11 часов назад
МОСКВА, 12 июля — РИА Недвижимость. Основатель девелоперской ГК «СУ-155» Михаил Балакин намерен создать новую строительную компанию, сообщил он в интервью газете «Ведомости».
"Когда я разберусь со своими личными проблемами, я создам новую компанию", — заявил он.
По словам Балакина, это будет холдинг с разными девелоперскими и промышленными активами, «только структурировал бы компанию по-другому», добавил он. При этом бывший владелец ГК «СУ-155» добавил, что пока не ищет новые площадки под строительство.
Арбитражный суд Московской области в марте 2016 года ввел процедуру банкротства — наблюдение в отношении головной структуры группы — АО «Строительное управление № 155». В настоящее время санацией СУ-155 занимается банк «Российский капитал»: под его контроль перешли промышленные активы группы вместе с обязательствами по достройке жилых домов.
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