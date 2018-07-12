Основатель «СУ-155» Балакин хочет создать новую строительную компанию

"Когда я разберусь со своими личными проблемами, я создам новую компанию", — заявил он.

По словам Балакина, это будет холдинг с разными девелоперскими и промышленными активами, «только структурировал бы компанию по-другому», добавил он. При этом бывший владелец ГК «СУ-155» добавил, что пока не ищет новые площадки под строительство.