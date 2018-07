Бумаги платежных систем окажут поддержку индексу S&P на 16% в год 

Инвесторы в бумаги Visa Inc. (Nyse: V) и Mastercard Inc. (Nyse: MA) торжествуют после победы American Express Co. (Nyse: AXP) в верховном суде США по прецеденту о навязывании ритейлерами условий использования платёжных систем (далее — ПС). Банки и платёжные системы подозревались в сговоре с середины нулевых, когда начали повышать тарифы на обслуживание карт.