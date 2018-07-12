Бумаги платежных систем окажут поддержку индексу S&P на 16% в год

Венесуэле, Норвегии и Габоне. Небольшое падение бирж (S&P —0,7% до 2774,02, Dow 30 —0,9% до 24700,45) не критично, если учесть, что вызвано 10% пошлинами США на $200 млрд товаров из Китая , которые вступят в силу не раньше 30 августа. Резкое падение нефти (-8,3% с почти 3-летнего максимума $80,07) тоже не самый серьёзный удар, так как под контролем стран ОПЕК+; запасы нефти в США упали на 12,6 млн барр; сохраняются опасения перебоев на Ближнем востоке, в Ливии

Инвесторы в бумаги Visa Inc. (Nyse: V) и Mastercard Inc. (Nyse: MA) торжествуют после победы American Express Co. (Nyse: AXP) в верховном суде США по прецеденту о навязывании ритейлерами условий использования платёжных систем (далее — ПС). Банки и платёжные системы подозревались в сговоре с середины нулевых, когда начали повышать тарифы на обслуживание карт.

Решение по AmEx (о том, что компания не нарушает требований антимонопольного законодательства, когда запрещает розничным сетям надбавки за платежи) создаёт важный и крупный прецедент. Розничные сети хотели в долю к банкам и платёжным системам, имея в виду возможность введения надбавки сверх той, которую ПС уже взимают при проведении платежа.

Весь сектор оставался под давлением порядка десяти лет, после чего, несколько лет назад, банки вместе с ПС уже договорились с ритейлерами на сумму $7,25 млрд, но сделку отменили из-за недостаточной представленности интересов розницы, например, в ней не было тогда ещё Amazon.com (AMZN), а теперь в сделку включили новых ритейлеров, но сумму уменьшили до $6,5 млрд

Для выбора нужной акции придётся постараться. По данным Financial Times, системой American Express пользуется на 1,3 млн меньше американских бизнесов, нежели Visa и MasterCard. Мы думаем, что причина в тарифах, которые, имеют тенденцию к снижению в этой отрасли, и переломить этот тренд может только шорт наших управляющих на биткойн.

Впрочем, бумага AmEx смотрится тоже многообещающе. В марте компания сообщила о самом сильном за 20 лет снижении дисконтной ставки, на 5-6 базисных пунктов, до 2,37%, что обойдётся в $585 млн и позволит конкурировать с Visa и Mastercard.

В ответ Visa и Mastercard, скорее всего, расширят программы лояльности. Одна из них, Visa Loyalty Solutions, уже активно рекламируется по-новому. С её помощью держатели карт могут посылать друг другу бонусы с любых устройств и в любое время. Теперь она будет доступна по почти всей Латинской Америке. Это позволит банкам развивать новые программы лояльности клиентов и заметно расширить постоянную базу.

Visa Loyalty Solutions предлагает удобное мобильное приложение и веб-портал, опции видео, чат и обмен голосовыми сообщениями с целью ускорения погашения клиентских бонусов. Новая цифровая платформа платит бонусами и предоставляет скидки в более чем 285 тысячах отелей, сотнях аэропортов и в сетях аренды автомобилей по всему миру.

По оценкам наших управляющих, некоторые из таких бумаг, как Visa, MasterCard и American Express, вырастут на +14%-+17% в год в долларах.