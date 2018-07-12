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Совдир «Лукойла» рассмотрит вопрос о созыве внеочередного собрания акционеров
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Совдир «Лукойла» рассмотрит вопрос о созыве внеочередного собрания акционеров 

ТАСС 12 часов назад
МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Вопрос о созыве внеочередного собрания акционеров "Лукойла" вынесен на заседание совета директоров компании 19 июля, сообщил «Лукойл».
Ранее первый вице-президент «Лукойла» Александр Матыцын говорил, что на внеочередном собрании акционеров планируется принять решение о погашении казначейских акций компании. «Лукойл» сообщал, что может погасить до 10% казначейских акций до конца 2018 г.
Совет директоров также рассмотрит вопросы о монетизации запасов газа компании и подходы к унификации оценки запасов и планов добычи углеводородов в группе «Лукойл», говорится в сообщении.
Крупнейшими акционерами «Лукойла» являются Вагит Алекперов (24,8%), Леонид Федун (9,8%), структуры ИФД «Капиталъ» (около 8%) и дочерняя структура Lukoil Investment Cyprus (более 16%).
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