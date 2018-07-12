Совдир «Лукойла» рассмотрит вопрос о созыве внеочередного собрания акционеров

МОСКВА , 12 июля. / ТАСС /. Вопрос о созыве внеочередного собрания акционеров "Лукойла" вынесен на заседание совета директоров компании 19 июля, сообщил «Лукойл».

Ранее первый вице-президент «Лукойла» Александр Матыцын говорил, что на внеочередном собрании акционеров планируется принять решение о погашении казначейских акций компании. «Лукойл» сообщал, что может погасить до 10% казначейских акций до конца 2018 г.

Совет директоров также рассмотрит вопросы о монетизации запасов газа компании и подходы к унификации оценки запасов и планов добычи углеводородов в группе «Лукойл», говорится в сообщении.