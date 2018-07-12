Индекс РТС потеряет около 1% при открытии торговой сессии 

Мировые индексы вчера двигались вниз на фоне нового витка торгового противостояния США и Китая. Российский рынок акций оказался под влиянием негативных настроений на внешних рынках, в частности на нем сказалось резкое падение цен на нефть. По итогам дня индекс РТС потерял 1,3%, а индекс ММВБ опустился на 1,2%. Представитель госдепа США заявил вчера журналистам, что компании, работающие с «Северным потоком — 2» и другими российским экспортными трубопроводами, находятся под угрозой санкций.
Российская инфляция продолжает расти. За неделю, завершившуюся 9 июля, она составила 0,2%, а рост потребительских цен с начала года достиг 2,4%. Таким образом, у ЦБР появляется больше оснований для того, чтобы на ближайшем заседании совета директоров оставить ключевую ставку без изменений.
Европейские рынки вчера заметно просели из-за планов США ввести новые санкции против Китая, индекс Euro Stoxx 50 упал на 1,5%. Американские индексы вчера ожидаемо отступали по той же причине, S&P500 потерял 0,7%. Цены производителей в США в июне повысились на 3,4% год к году — на 0,3 п.п. больше, чем предполагал рынок. Сегодня будут опубликованы данные по потребительской инфляции. Ожидается, что потребительские цены выросли в июне на 0,2% месяц к месяцу и на 2,9% год к году. Если ИПЦ окажется выше ожиданий, то перспективы повышения ставки ФРС еще дважды в этом году возрастут.
Нефтяные цены вчера днем продолжили падать, вниз их отправили сообщения о восстановлении поставок из Ливии, в дополнение к опасениям падения спроса на нефть со стороны в первую очередь Китая из-за эскалации торгового конфликта с Соединенными Штатами. Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти на прошлой неделе сократились на 12,6 млн барр., что существенно превзошло оценки как рынка, так и API. Рынок оценивал сокращение запасов в 3,79 млн барр., API — в 6,8 млн барр. Падение запасов бензина за неделю составило лишь 0,7 млн барр. и оказалось меньшим, чем ожидали рынок и API. Резкое сокращение запасов нефти в США не поддержало нефтяные цены. Более того, вечером котировки Brent потеряли почти 6%, приблизившись к уровню 73 долл. /барр.
Цены на металлы вчера также снизились. Таким образом, рынок пока всерьез опасается падения спроса на сырье из-за торговой войны США и Китая. Сегодня нефтяные цены выросли, но цена Brent все еще находится ниже 75 долл. /барр. Азиатские индексы этим утром окрашены в зеленый цвет, а фьючерс на S&P 500 обещает рынкам рост. Тем не менее российский рынок, скорее всего, начнет день снижением, поскольку вчерашнее падение нефтяных цен произошло уже после завершения торгов в Москве. Мы полагаем, что индекс РТС потеряет около 1% при открытии торговой сессии.