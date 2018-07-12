ЧМК изготовил металлопрокат для строительства крупной птицефабрики

Птицефабрика «Улыбино» станет крупнейшим сельхозкомплексом региона, состоящим из 55 производственных корпусов. Первые утки будет закуплены во Франции . Новая птицефабрика сможет производить до 17 тыс. тонн утиного мяса с перспективой освоения рынков сибирских и дальневосточных регионов, а также рынков азиатских стран.

Ранее в 2017 году для строительства плиты основания цеха ЧМК произвел около 1000 тонн арматуры. Поставку проката осуществило сбытовое подразделение Группы «Мечел» — компания «Мечел-Сервис».