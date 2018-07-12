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ЧМК изготовил металлопрокат для строительства крупной птицефабрики
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ЧМК изготовил металлопрокат для строительства крупной птицефабрики 

АиФ 12 часов назад
Фото: АиФ
Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») изготовил 760 тонн проката для строительства птицефабрики по разведению французских уток в Новосибирской области.
Птицефабрика «Улыбино» станет крупнейшим сельхозкомплексом региона, состоящим из 55 производственных корпусов. Первые утки будет закуплены во Франции. Новая птицефабрика сможет производить до 17 тыс. тонн утиного мяса с перспективой освоения рынков сибирских и дальневосточных регионов, а также рынков азиатских стран.
Ранее в 2017 году для строительства плиты основания цеха ЧМК произвел около 1000 тонн арматуры. Поставку проката осуществило сбытовое подразделение Группы «Мечел» — компания «Мечел-Сервис».
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