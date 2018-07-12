Китай одобряет создание филиалов банков ряда стран и районов

Помимо этого, подразделение сянганского Банка Восточной Азии в Шэньчжэне получит статус филиала, дочерним компаниям тайваньских банков Chang Hwa и Cathay United Bank в материковой части Китая разрешено начать свой бизнес. -0-

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