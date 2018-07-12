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Китай одобряет создание филиалов банков ряда стран и районов
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Китай одобряет создание филиалов банков ряда стран и районов 

ИА Синьхуа 13 часов назад
Пекин, 12 июля /Синьхуа/ — В качестве одной из мер по повышению открытости финансового сектора страны Китай одобрил создание филиалов банков ряда стран и районов. Об этом сообщил в среду Китайский комитет по контролю и управлению банковской и страховой деятельностью.
В частности, комитет одобрил заявку Арабского банка Иордании о создании филиала в Шанхае и заявку тайваньского банка CTBC о создании филиала в Шэньчжэне.
Помимо этого, подразделение сянганского Банка Восточной Азии в Шэньчжэне получит статус филиала, дочерним компаниям тайваньских банков Chang Hwa и Cathay United Bank в материковой части Китая разрешено начать свой бизнес. -0-
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