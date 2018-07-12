«Тинькофф Банк» ведет переговоры о покупке доли в «Кассир.ру» Евгения Финкельштейна

Тинькофф Банк » начал переговоры о покупке доли в билетном операторе «Кассир.ру». Об этом в четверг, 12 июля, сообщили в РБК. Информацию подтверждает гендиректор и основной владелец сервиса Евгений Финкельштейн, а также представители банка.

Как уточняет издание, учредителями ООО «"Кассир.ру" — национальный билетный оператор» являются Евгений Финкельштейн (85%) и Надежда Соловьева (15%). Первый также известен как президент корпорации «Петербургская музыкальная индустрия» (PMI). Надежда Соловьева — промоутер и основной собственник SAV Entertainment.

В 2016 году выручка сервиса превысила 13 млрд рублей. Весь отечественный билетный рынок основной владелец «Кассир.ру» тогда оценивал в 45 млрд рублей.

Интерес «Тинькофф Банка» к бизнесу по продаже билетов возник после того, как группа МТС закрыла сделку по покупке Ticketland.ru, второго по величине игрока на этом рынке после «Кассир.ру». Кроме того, оператор связи приобрел еще и сервис Ponominalu.ru. Вместе две эти компании, по данным МТС, контролируют четверть оборота продаж театральных и концертных билетов в России . Аналитики PwC оценивают годовой объем всего российского билетного рынка от 45 млрд до 60 млрд рублей без учета сегмента кинотеатров.

По данным PwC, 45% операторов предпочитают работать только по комиссионной модели, 10% — только с использованием наценки, 45% — комбинируя две модели. Эксперты прогнозируют, что до 2021 года российская индустрия развлечений будет расти ежегодно в среднем на 7,2%.

Ранее стало известно, что Олег Тиньков собирается построить первый в мире частный ледокол для своего туристического проекта.

По материалам «ДП»

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