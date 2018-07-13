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В ближайшее время между Ямалом и Газпромом будет подписано новое соглашение
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В ближайшее время между Ямалом и Газпромом будет подписано новое соглашение 

ИА Север-Пресс 6 часов назад
Фото: ИА Север-Пресс
Осенью между газовым концерном «Газпром» и правительством Ямала будет подписано новое соглашение о сотрудничестве. Об этом стало известно в ходе визита главы Газпрома Алексея Миллера на Бованенковское месторождение (ЯНАО). Алексей Миллер сообщил, что документ на 2019 год уже готовится. Новое соглашение традиционно охватит многие направления взаимодействия компании и региона — от участия в инфраструктурных проектах до благотворительности. По-прежнему компания будет участвовать в поддержке образовательных, спортивных и культурных учреждений, организации мероприятий, помощи коренным малочисленным народам Севера.
Напомним, основным документом, регламентирующим сотрудничество Газпрома и ЯНАО, является генеральное соглашение. В развитие этого документа ежегодно заключаются соглашения о сотрудничестве, подписаны меморандум о взаимодействии в рамках реализации проекта «Ямал», договор о газификации, соглашение о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива.
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