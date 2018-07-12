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Красноярскую компанию осудили за масло сомнительного качества
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Красноярскую компанию осудили за масло сомнительного качества 

360tv.ru 14 часов назад
Фото: 360tv.ru
В Красноярске осудили Агрохолдинг «Сибирь». Компанию обвинили в изготовлении сомнительного производства. Об этом сообщил сайт «НГС. Новости».
Агрохолдинг поставлял фальсификат в социальные учреждения.
Нарушения были выявлены Роспотребнадзором в ходе нескольких проверок. По данным ведомства, масло было без товаросопроводительной документации.
Известно, что без этих документов невозможно установить изготовителя.
За это нарушение компании выписали штраф в 150 тысяч рублей.
Агрохолдинг добился отмены решения в Арбитражном суде, но Роспотребнадзор обратился в апелляционный суд. И ведомство стало на сторону управления.
Компания должна выплатить штраф в полном размере.
Бывший мукомольный завод в Красноярске, не работающий уже 15 лет, восстановят к Универсиаде. На его месте появится новый гостиничный комплекс в стиле лофт.
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