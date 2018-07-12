Красноярскую компанию осудили за масло сомнительного качества

Красноярске осудили Агрохолдинг «Сибирь». Компанию обвинили в изготовлении сомнительного производства. Об этом сообщил сайт «НГС. Новости».

Агрохолдинг поставлял фальсификат в социальные учреждения.

Нарушения были выявлены Роспотребнадзором в ходе нескольких проверок. По данным ведомства, масло было без товаросопроводительной документации.

Известно, что без этих документов невозможно установить изготовителя.

За это нарушение компании выписали штраф в 150 тысяч рублей.

Агрохолдинг добился отмены решения в Арбитражном суде, но Роспотребнадзор обратился в апелляционный суд. И ведомство стало на сторону управления.

Компания должна выплатить штраф в полном размере.

Бывший мукомольный завод в Красноярске, не работающий уже 15 лет, восстановят к Универсиаде. На его месте появится новый гостиничный комплекс в стиле лофт.