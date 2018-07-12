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Основатель Papa John's ушел из совета директоров компании
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Основатель Papa John's ушел из совета директоров компании после скандала 

РИА Новости 14 часов назад
Фото: CC0 / Engin_Akyurt /
Основатель одной из крупнейших американских сетей пиццерий Papa John's Джон Шнаттер уходит с поста председателя совета директоров, сообщила компания.
Отставка Шнаттера произошла на фоне скандала, связанного с допущенными им в ходе конференц-колла в мае расистскими высказываниями. В среду основатель Papa John's подтвердил журналу Forbes в электронном письме, что использовал "слово на букву "н".
"Компания Papa John's International сегодня (11 июля — ред.) сообщила, что независимые директора компании приняли отставку Джона Шнаттера с поста председателя совета директоров", — говорится на сайте компании.
В заявлении также сообщается, что новый председатель совета директоров будет назначен "в ближайшие недели".
Шнаттер основал пиццерию Papa John's в 1984 году.
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