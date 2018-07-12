Основатель Papa John's ушел из совета директоров компании после скандала

Основатель одной из крупнейших американских сетей пиццерий Papa John's Джон Шнаттер уходит с поста председателя совета директоров, сообщила компания.

Отставка Шнаттера произошла на фоне скандала, связанного с допущенными им в ходе конференц-колла в мае расистскими высказываниями. В среду основатель Papa John's подтвердил журналу Forbes в электронном письме, что использовал "слово на букву "н".

"Компания Papa John's International сегодня (11 июля — ред.) сообщила, что независимые директора компании приняли отставку Джона Шнаттера с поста председателя совета директоров", — говорится на сайте компании.

В заявлении также сообщается, что новый председатель совета директоров будет назначен "в ближайшие недели".

Шнаттер основал пиццерию Papa John's в 1984 году.