Товарооборот РФ растет по всем направлениям

Китаем, Белоруссией, Турцией и Москва , 12 июля — «Вести. Экономика» По данным ФТС за 5 месяцев 2018 года Россия нарастила торговый оборот со странами ЕС, США Украиной . Максимальный рост отмечен в торговле с Турцией, Китаем и странами Евросоюза

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Торговля с ЕС Так торговый оборот между Россией и ЕС в январе-мае 2018 года составил $119,772 млрд — это на 22,1% больше, чем годом раньше. При этом Россия стала больше продавать: экспорт из РФ прибавил 24,5%, достигнув $83,427 млрд Импорт из Европы вырос на 16,9% до $36,344 млрд При этом доля Евросоюза в общем обороте внешней торговли России сократилась в годовом выражении с 44,6% до 44,1%.

Торговый оборот с Китаем Оборот между РФ и Китаем за 5 месяцев 2018 года увеличился на треть (31,4%), достигнув отметки $40,831 млрд При этом экспорт России в Китай вырос в 1,4 раза до $21,214 млрд, а импорт РФ из КНР вырос на 20,9% до $19,618 млрд Китай за отчетный период нарастил долю в общем обороте внешней торговли почти на процент с 14,1% до 15%.

Торговый оборот с Турцией Торговый оборот между Россией и Турцией дал максимальный прирост по сравнению с другими направлениями, прибавив 46,2% в годовом выражении. Показатель достиг $11,387 млрд При этом, импорт из Турции в Россию увеличился в 1,6 раза до $1,656 млрд А российский экспорт продемонстрировал рост на 44,6%, составив $9,731 млрд Доля Турции в общем обороте внешней торговли за отчетный период выросла до 4,2% с 3,5% годом ранее.

Россия — США Торговый оборот между Россией и Соединенными штатами по данным ФТС, вырос на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г., до $ 9,289 млрд Экспорт РФ в США увеличился на 7,8% и составил $4,129 млрд Американский импорт прибавил 12,7% до $5,16 млрд В общем обороте внешней торговли РФ доля США за год снизилась с 3,8% до 3,4%.

С Украиной — рост на треть Торговый оборот между Россией и Украиной увеличился за 5 месяцев на 28,7% до $5,8 млрд При этом российский экспорт на Украину составил $3,629 млрд, прибавив 30,3%, а импорт с Украины — $2,209 млрд (+26,3%). По сравнению с 2017 годом доля Украины во внешней торговле РФ увеличилась на 0,1%.

Россия — Белоруссия Оборот между Россией и Белоруссией с января по май 2018 г. увеличился на 18% до $13,8 млрд Экспорт РФ в Белоруссию составил $8,787 млрд, продемонстрировав рост на 24,8%. Из Белоруссии в Россию импортировали на $7,9% больше, чем годом ранее. Общий объем достиг $5,049 млрд Доля Белоруссии в общем обороте внешней торговли снизилась до 5,1% с 5,3% годом ранее.