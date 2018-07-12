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Broadcom объявил о сделке на $19 млрд
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Broadcom объявил о сделке на $19 млрд 

Вести.Ru 14 часов назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 12 июля — «Вести. Экономика» Broadcom Inc объявила покупке американской бизнес-софтверной компании CA Inc. Приобретение бизнеса, работающего в далекой от полупроводников сфере, обойдется производителю чипов в $18,9 млрд
Фото: Wikipedia
Информация о нестандартной покупке стала неожиданностью на Уолл-стрит и акции чипмейкера просели на 7%. Инвесторы и аналитики пытались определить потенциал этой необычной синергии, поскольку сделка больше походит на финансовые инвестиции, а не на присоединение дополнительного предприятия. По словам аналитика RBC Capital Markets Амита Дарьянини, в ближайшее время инвесторы попытаются найти утешение в стратегическом обосновании покупки и ее влиянии на распределение капитала. Эксперт отметил, что клиентам Broadcom потребуется ∎много объяснений∎. Ряд экспертов при этом полагает, что разнообразие направлений технологического рынка, которые занимают две компании, означает, что Broadcom будет выигрывать, прежде всего, от постоянного дохода CA, а не от операционного взаимодействия.CA наиболее известна как поставщик программного обеспечения для мейнфреймов и систем распределённых вычислений для организаций. Компания разрабатывает и поставляет антивирусы и программное обеспечение для защиты от интернет-угроз. После сообщения о сделке с Broadcom акции CA на бирже Nasdaq торгуются в зеленой зоне, прибавляя 0,16%. О покупке CA руководство обеих компаний объявило спустя 4 месяца после того, как Трамп отказал Broadcom в покупке Qualcomm Inc. Он назвал потенциальное поглощение враждебным. В слиянии компаний американские спецслужбы усмотрели угрозу безопасности США.
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