Хабаровские горняки могут побить рекорд по добыче золота

За последние пять лет прирост запасов золота, прошедших геологическую экспертизу, в Хабаровском крае составил более 480 тонн. Обеспеченность отрасли с учётом существующего уровня добычи увеличилась с 10 лет до 30 лет, сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в министерстве природных ресурсов региона.

— По подсчётам горняков, в сезоне 2018 года в крае они добудут 23,5 тонн золота и 1200 тонн олова в концентрате, — отметили в ведомстве. — Напомним, добыча золота в Хабаровском крае в прошлом году выросла до рекордных 23,1 тонн и при определённой удаче этот показатель можно повторить и даже превзойти. В 2018 году на геологоразведочные работы запланировано инвестировать 3,2 млрд рублей, из них собственные средства недропользователей составили 2,7 млрд рублей, что значительно больше объёмов прошлых лет.

В третьем квартале 2018 года в постоянную эксплуатацию введут горно-обогатительный комбинат ООО «Амур Золото» на месторождении Перевальное в Аяно-Майском районе, здесь будет создано 160 новых рабочих мест, запланирована добыча 1,8 тонны драгоценного металла в год. Уже построена модульная фабрика, технологическое оборудование испытано и готово к работе.

— Продолжаются работы по строительству ГОК в районе имени Полины Осипенко на золоторудном месторождении Чульбаткан ООО «Третья Горно–Геологическая компания» по добыче 1,5 тонн золота в год, — продолжают в министерстве природных ресурсов края. — В возведение комбината инвестор запланировал вложить около 2 млрд рублей, здесь будет создано 350 рабочих мест. Аналогичный по объемам добычи и численности персонала проект «НГК Ресурс» реализуется на золоторудном месторождении Полянка в Николаевском районе, ввод ГОК в эксплуатацию запланирован на 2019 год.

В Верхнебуреинском районе ударными темпами осваивается Правоурмийское месторождение олова. До 2025 года на базе уже действующего ГОК ООО «Правоурмийское» создаёт комплекс мощностью более 3 тыс. тонн олова в концентрате в год с созданием более 800 рабочих мест. Проект стоимостью 9,5 млрд рублей включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе и в апреле 2018 года получил статус резидента территории опережающего развития «Комсомольск». Также реализуются перспективные инвестиционные проекты по освоению золоторудных месторождений Дурмин в районе им. Лазо, Дяппе в Ульчском районе, оловорудного Соболиное в Солнечном районе.