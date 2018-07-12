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«Дикси» начинает процедуру принудительного выкупа акций
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«Дикси» начинает процедуру принудительного выкупа акций 

Rambler News Service 4 часа назад
Фото: РАПСИ
Ритейлер «Дикси» начинает процедуру принудительного выкупа акций, требование о выкупе ценных бумаг поступило 12 июля 2018 года, следует из сообщения компании.
В сообщении говорится, что цена за одну акцию составляет 340 руб. Также эмитент в течение 15 дней с даты получения требования о выкупе ценных бумаг направит это требование всем владельцам для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
Ранее Московская биржа с 28 июня 2018 года прекратила торги акциями ритейлера «Дикси».
Ранее дочернее предприятие ритейлера «Дикси», АО «Дикси Юг», увеличило долю владения акциями материнской компании «Дикси» до почти 99%, следует из документов компании.
До этого «Дикси Юг» принадлежало 75,12% ПАО.
25 декабря 2017 года акционеры «Дикси» одобрили делистинг ритейлера с Московской биржи. «Дикси» — российский ритейлер, по состоянию на 31 декабря 2017 года компания управляла 2 703 магазинами, включая 2 534 магазинов «у дома» «Дикси», 128 магазинов «Виктория» и 41 компактный гипермаркет «Мегамарт» и «Минимарт».
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