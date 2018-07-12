«Солнцевский угольный разрез» на Сахалине за полгода увеличил добычу угля на 240%

ЮЖНО-САХАЛИНСК , 12 июля. / ТАСС /. «Солнцевский угольный разрез» в январе-июне 2018 года добыл 3,3 млн тонн угля, что на 240% выше уровня добычи аналогичного периода прошлого года, сообщила в четверг пресс-служба компании.

"За полугодие «Солнцевский угольный разрез» добыл 3,3 млн тонн. В 2017 году такой же объем был извлечен из недр к середине ноября. А в сравнении с аналогичным периодом прошлого года Солнцевский прибавил в добыче на 240%", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, выйти на новый уровень производства разрезу позволили инвестиции «Восточной горнорудной компании». С начала года значительно расширился парк карьерной техники. Появились новые самосвалы грузоподъемностью 220 и 180 тонн. Прибавилось и в строю выемочных машин — два новых экскаватора Komatsu PC-4000 и один экземпляр Hitachi EX-3600.

ООО «Восточная горнорудная компания» — крупнейшее угледобывающее предприятие Сахалинской области , обладающее полным циклом по добыче и отгрузке твердого топлива. Компания координирует работу ООО «Солнцевский угольный разрез», ООО «Угольный морской порт Шахтерск». Объем добычи угля в 2017 году составил 4 млн тонн, порядка 78% общей добычи бурого угля в Сахалинской области, объем отгрузки в 2017 году — 4,5 млн тонн.

ООО «Солнцевский угольный разрез» работает на участках «Южный-1» и «Южный-2» Солнцевского угольного месторождения, расположенного в Углегорском районе Сахалинской области. Подтвержденные запасы угля составляют более 300 млн тонн, что обеспечивает предприятие надежной ресурсной базой на долгосрочную перспективу.