При проверке финансовой организации аудиторы смогут запрашивать информацию у ЦБ

Аудиторские организации смогут обмениваться информацией с Центробанком при проверке отчётности банков. Планируется, что эта мера повысит контроль в банковской сфере, а также будет способствовать оздоровлению ситуации на отечественном финансовом рынке.

Согласно инициативе парламентариев, при получении от кредитной организации недостоверной отчётности аудитор обязан в течение 10 дней проинформировать об этом ЦБ. Также проверяющее ведомство вправе запросить у главного регулятора сведения о несоответствии систем управления рисками и внутреннего контроля аудируемого лица требованиям Центробанка, о принятых мерах по финансовому оздоровлению и другие. В свою очередь ЦБ может запросить у индивидуального аудитора или компании сведения о фактах завышения банком текущей стоимости активов, системе управления рисками, качестве внутреннего контроля кредитной организации и другие.