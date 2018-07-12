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При проверке финансовой организации аудиторы смогут запрашивать информацию у ЦБ
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При проверке финансовой организации аудиторы смогут запрашивать информацию у ЦБ 

Парламентская газета 18 часов назад
Фото: Парламентская газета
Аудиторские организации смогут обмениваться информацией с Центробанком при проверке отчётности банков. Планируется, что эта мера повысит контроль в банковской сфере, а также будет способствовать оздоровлению ситуации на отечественном финансовом рынке.
Законопроект, уточняющий порядок взаимодействия между аудиторским компаниями и ЦБ, внесла группа депутатов во главе с Анатолием Аксаковым и сенаторы Николай Журавлёв и Владимир Полетаев в феврале 2016 года.
Согласно инициативе парламентариев, при получении от кредитной организации недостоверной отчётности аудитор обязан в течение 10 дней проинформировать об этом ЦБ. Также проверяющее ведомство вправе запросить у главного регулятора сведения о несоответствии систем управления рисками и внутреннего контроля аудируемого лица требованиям Центробанка, о принятых мерах по финансовому оздоровлению и другие. В свою очередь ЦБ может запросить у индивидуального аудитора или компании сведения о фактах завышения банком текущей стоимости активов, системе управления рисками, качестве внутреннего контроля кредитной организации и другие.
Законопроект в первом чтении был одобрен Госдумой в мае 2018 года. 12 июля Комитет по финансовому рынку планирует рассмотреть его на заседании комитета и рекомендовать его палате к принятию во втором чтении.
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