Производитель Виагры расформировывает компанию

Американская фармацевтическая компания Pfizer , прославившаяся и обогатившаяся на препарате Viagra объявила после долгого откладывания этого вопроса о реорганизации своего бизнеса.

Компания поделиться на три части, пишут «Ведомости»

Выручка крупнейшего в мире фармпроизводителя сократилась из-за снижения популярности и окупаемости лекарств-бестселлеров Разделение произойдет следующим образом.

Первый блок будет заниматься производством инновационных лекарств, второй — потребительскими товарами медицинского назначения, третий — основными лекарственными препаратами производителя, такими как Viagra и Lipitor.

По плану, первые два блока будут приность до 75% выручки.

Также в пресс-релизе компании опубликована информация, что до конца 2018 г. Pfizer примет решение относительно подразделения безрецептурных препаратов. Рассматривается вариант его продажи.

Акции Pfizer подешевели 11 июля на 0,4%.

В 2018 году капитализация компании увеличилась на 3% и оценивается в $219 млрд

Ранее специалисты Юго-Западного Медицинского центра Техасского университета сделали прорыв в изучении развития болезни Альцгеймера.