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Производитель Виагры расформировывает компанию
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Производитель Виагры расформировывает компанию 

News.ru 19 часов назад
Американская фармацевтическая компания Pfizer, прославившаяся и обогатившаяся на препарате Viagra объявила после долгого откладывания этого вопроса о реорганизации своего бизнеса.
Компания поделиться на три части, пишут «Ведомости».
Выручка крупнейшего в мире фармпроизводителя сократилась из-за снижения популярности и окупаемости лекарств-бестселлеров Разделение произойдет следующим образом.
Первый блок будет заниматься производством инновационных лекарств, второй — потребительскими товарами медицинского назначения, третий — основными лекарственными препаратами производителя, такими как Viagra и Lipitor.
По плану, первые два блока будут приность до 75% выручки.
Также в пресс-релизе компании опубликована информация, что до конца 2018 г. Pfizer примет решение относительно подразделения безрецептурных препаратов. Рассматривается вариант его продажи.
Акции Pfizer подешевели 11 июля на 0,4%.
В 2018 году капитализация компании увеличилась на 3% и оценивается в $219 млрд
Ранее специалисты Юго-Западного Медицинского центра Техасского университета сделали прорыв в изучении развития болезни Альцгеймера.
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