Азиатско-Тихоокеанский банк снизил ставку по линейке кредитования малого и среднего бизнеса «Микро-лайт»

АТБ внес изменения по всем кредитам линейки «Микро-лайт», снизив ставку на один процентный пункт. Минимальная ставка по данному кредитному предложению составляет 12,5%. Кроме того, сумма кредита «Бизнес-ипотека» увеличена до 15 млн рублей, а для клиентов с положительной кредитной историей увеличена сумма беззалогового кредита с 1 до 1,5 млн рублей.

Срок фактической деятельности заемщика — не менее шести месяцев для индивидуальных предпринимателей и 12 месяцев — для юридических лиц, возраст заемщика для индивидуальных предпринимателей должен быть не менее 25 и не более 65 лет.

Напомним, в линейку кредитования малого и среднего бизнеса входят три продукта Азиатско-Тихоокеанского банка : «Бизнес-ипотека», «Микро-лайт Авто» и «Микро-лайт». Кредит может быть оформлен на физическое лицо с целью развития бизнеса и при необходимости выдается наличными, при этом подтверждение целевого расходования средств не требуется. Для оформления кредита необходим минимальный пакет документов, нет моратория или комиссий за досрочное погашение.

Светлана Кригер, директор Азиатско-Тихоокеанского банка по Красноярскому краю : «Каждый клиент может подобрать кредитный продукт линейки „Микро-лайт“, исходя из срока и целей кредитования. Одним из плюсов нашего предложения является возможность выдачи кредита наличными, что сегодня является редкостью на финансовом рынке при оформлении кредита МСБ. Кредит наличными на любые цели можно получить в любом офисе Азиатско-Тихоокеанского банка при минимальном сроке рассмотрения заявки. Также для клиентов с положительной кредитной историей мы предлагаем дополнительные бонусы при предоставлении залога или поручительства юридического лица, собственником которого является заемщик».

Более подробную информацию вы можете получить на сайте АТБ.

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