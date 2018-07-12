Капитал Азиатско-Тихоокеанского банка спишут до 1 рубля

Уставной капитал будет срезан в связи с отрицательным значением величины собственных средств банка. В апреле текущего года сообщалось, что норматив достаточности капитала банка Н1 рухнул с 9,13% до 5,53%, пробив минимальный регуляторный порог в 8%.

Незадолго до того как ЦБ ввел в АТБ временную администрацию, банк получил предписание регулятора о доформировании резервов. Из отчетности банка следует, что в апреле он сформировал резервы на 2,37 млрд руб. Банк формировал резервы на потери по кредиту ООО «ФТК». Эта компания с 2015 г. продавала векселя в отделениях банка населению вместо вкладов. В итоге к 1 апреля задолженность ФТК по векселям составила 4,3 млрд руб. Сейчас векселедержателя устраивают пикеты у стен АТБ в разных городах Дальнего Востока, надеясь вернуть миллионы средств.

АТБ получил убыток в первом квартале 2018 г. в размере 1,03 млрд руб. В первом квартале 2017 г. банк сработал с прибылью в 426,2 млн руб.