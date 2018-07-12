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Белоброва продолжает «радовать» банк «Приморье» депозитами
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Белоброва продолжает «радовать» банк «Приморье» депозитами 

Konkurent.ru 19 часов назад
Фото: Konkurent.ru
Совет директоров ПАО «АКБ «Приморье» дал предварительное согласие на заключение с Ларисой Белобровой сделки, в совершении которой имеется заинтересованность контролирующего лица банка Сергея Дарькина Сергея Михайловича.
Речь идет об очередном депозитном договоре. «Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию в случае, если размер совершенной сделки составит не более 500 млн руб. по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату совершения сделки», — говорится в сообщении банка.
Ранее KONKURENT.RU сообщал, что в течение 2017 г. супруга экс-губернатора Приморья открыла в ПАО «АКБ „Приморье“ пять депозитов. В частности, Белоброва совершила три долларовых сделки, по одной в евро и рублях. Самый большой размер вклада оказался в американской валюте — в 3 млн (3% годовых), 8,1 млн (2%) и 3,04 млн (3%) долларов. В евро заслуженная артистка России положила 1,3 млн под 1% годовых, а в рублях — 17,4 млн под 8%.
Согласно сайту банка „Приморье“, Лариса Белоброва владеет 54,2% акциями АКБ.
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