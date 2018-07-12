Родственники сахалинского губернатора успели «распилить» доходы перед продажей ПБТФ

Общее количество ценных бумаг ПБТФ, доходы по которым подлежали выплате, составило 84 850 560 штук. Номинальная стоимость одной акции 0,01 руб. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов — 5 июня 2018 г. То есть до подписанного на прошлой неделе договора купли-продажи между ПБТФ и ЗАО «Остров Сахалин». Напомним, ЗАО «Остров Сахалин» стало владельцем 96,38% акций ПБТФ, сумма сделки оценивается в 430 млн долларов.

Таким образом, Ирина Герасименко (владела 28,05% акций ПБТФ), Ольга Кравченко (27,4%), Никита Кожемяко (11%), «Торговый дом „Фили“ (16,6%, подконтролен Кравченко и Герасименко) и компания „Вымпел“ (ее доля в ПБТФ снизилась с 13,7 до 0,5%, а владеют ею Герасименко и Кравченко) успели получить дополнительные средства перед продажей своего главного актива.

ПБТФ управляет десятью судами, судоремонтным комплексом и рыбокомбинатом мощностью более 90 тыс. банок в сутки. В 2017 г. выручка ПБТФ снизилась с 6,89 до 6,49 млрд руб., чистая прибыль упала в 4,2 раза, до 243,08 млн руб.