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Tesla уличили во вранье
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Tesla уличили во вранье 

Lenta.ru 11 часов назад
Фото: Lenta.ru
Уволенный 19 июня сотрудник Tesla Мартин Трипп обвинил компанию в обмане инвесторов и использовании опасных батарей при сборке электромобилей. Как пишет The Washington Post, Трипп подал заявление на бывшего работодателя в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).
По совам бывшего технолога Tesla, компания устанавливала батареи с браком, а также использовала сломанные детали повторно. Кроме того, он сообщил, что данные о количестве выпускаемых автомобилей Model 3 регулярно завышались, а по факту компания производила на 44 процента машин меньше. В Tesla все обвинения отрицают.
Ранее глава Tesla Илон Маск обвинил одного из сотрудников компании в «масштабном и разрушительном саботаже», назвав его диверсантом. Им оказался бывший инженер фирмы по имени Мартин Трипп. Компания считала, что Трипп передал несколько гигабайт информации третьим лицам, и подала против него иск.
Как сообщает Bloomberg, помощник генпрокурора штата Нью-Йорк Стюарт Мейснер считает, что Tesla могла подать иск для того, чтобы опорочить экс-сотрудника и заставить его замолчать.
В середине июня сообщалось, что производитель электромобилей уволит около девяти процентов своих сотрудников для сокращения расходов и сохранения рентабельности выпуска электрокаров. В начале мая Tesla отчиталась об убытках пятый квартал подряд.
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