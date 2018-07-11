ОБЗОР — Рынок акций РФ обвалился под давлением падающей нефти

Китаем. МОСКВА , 11 июл /ПРАЙМ/, Елена Лыкова . Российский рынок акций обвалился по основным индексам под давлением падающей нефти и негатива на зарубежных рынках, отыгрывавших усиление торговых войн между США

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов упал на 1,23% — до 2336,15 пункта, индекс РТС — на 1,34%, до 1186,36 пункта, следует из данных Московской биржи

Курс доллара расчетами «завтра» к 21.02 мск рос на 44 копейки — до 62,17 рубля, курс евро — на 6 копеек — до 72,62 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent обвалился на 5,77% — до 74,31 доллара за баррель.

ПАДЕНИЕ ИНДЕКСОВ

"На мировых фондовых рынках в среду 11 июля преобладали коррекционные настроения после роста накануне. Рынки попали под давление новостей о том, что США готовят дополнительные 10%-ные пошлины в отношении китайских товаров общей стоимостью 200 миллиардов долларов. КНР в свою очередь заявила, что намерена срочно обратиться с дополнительным иском в ВТО , если США сделают это", — комментирует Иван Марчена из Forex Club.

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Акции ПИКа выросли на 1,27% на фоне позитивных операционных результатов за первое полугодие 2018 года.

Девелоперская компания ПИК в первом полугодии 2018 года увеличила поступления денежных средств по сравнению с первым полугодием прошлого года на 18% — до 111,1 миллиарда рублей.

Как уточняется в нем, поступления от продажи недвижимости выросли за шесть месяцев на 26% — до 104,2 миллиарда рублей, от других видов деятельности — сократились на 41% и составили 6,9 миллиарда рублей.

Акции »Новатэка" поднялись на 0,94% на фоне его сообщения, что добыча газа компанией в первом полугодии 2018 года, по предварительным данным, выросла на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 32,93 миллиарда кубометров.

В общей сложности добыча углеводородов компанией составила в первом полугодии 264,3 миллиона баррелей нефтяного эквивалента, увеличившись на 2,4%. При этом добыча жидких углеводородов снизилась на 0,4% — до 5,864 миллиона тонн.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

Среди лидеров роста — бумаги ТГК-2 (префы поднялись на 6,89%, обыкновенные акции — на 2,39%), привилегированные акции "Татнефти" (1,42%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Марчена из Forex Club ожидает, что ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2280-2380 пунктов, а РТС — в коридоре 1170-1200 пунктов.