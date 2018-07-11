МОСКВА, 11 июл /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Российский рынок акций обвалился по основным индексам под давлением падающей нефти и негатива на зарубежных рынках, отыгрывавших усиление торговых войн между США и Китаем.
Индекс Мосбиржи к закрытию торгов упал на 1,23% — до 2336,15 пункта, индекс РТС — на 1,34%, до 1186,36 пункта, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами «завтра» к 21.02 мск рос на 44 копейки — до 62,17 рубля, курс евро — на 6 копеек — до 72,62 рубля.
Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent обвалился на 5,77% — до 74,31 доллара за баррель.
ПАДЕНИЕ ИНДЕКСОВ
"На мировых фондовых рынках в среду 11 июля преобладали коррекционные настроения после роста накануне. Рынки попали под давление новостей о том, что США готовят дополнительные 10%-ные пошлины в отношении китайских товаров общей стоимостью 200 миллиардов долларов. КНР в свою очередь заявила, что намерена срочно обратиться с дополнительным иском в ВТО, если США сделают это", — комментирует Иван Марчена из Forex Club.
Укрепление рубля и рост котировок фондовых индексов во многом были связаны с позитивными ожиданиями относительно встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина 16 июля, отмечает Тимур Нигматуллин из "Открытие Брокер". «Однако подобные ожидания омрачили комментарии Трампа на саммите НАТО в Брюсселе: он выступил с резкой критикой Германии за её поддержку проекта строительства газопровода „Северный поток-2“, назвав ее „заложником России“, — указывает аналитик.
КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ
Акции ПИКа выросли на 1,27% на фоне позитивных операционных результатов за первое полугодие 2018 года.
Девелоперская компания ПИК в первом полугодии 2018 года увеличила поступления денежных средств по сравнению с первым полугодием прошлого года на 18% — до 111,1 миллиарда рублей.
Как уточняется в нем, поступления от продажи недвижимости выросли за шесть месяцев на 26% — до 104,2 миллиарда рублей, от других видов деятельности — сократились на 41% и составили 6,9 миллиарда рублей.
Акции »Новатэка" поднялись на 0,94% на фоне его сообщения, что добыча газа компанией в первом полугодии 2018 года, по предварительным данным, выросла на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 32,93 миллиарда кубометров.
В общей сложности добыча углеводородов компанией составила в первом полугодии 264,3 миллиона баррелей нефтяного эквивалента, увеличившись на 2,4%. При этом добыча жидких углеводородов снизилась на 0,4% — до 5,864 миллиона тонн.
ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ
Среди лидеров роста — бумаги ТГК-2 (префы поднялись на 6,89%, обыкновенные акции — на 2,39%), привилегированные акции "Татнефти" (1,42%).
Среди лидеров снижения — акции ИСКЧ (-5,47%), "Норникеля" (-3,97%), обыкновенные акции "Мечела" (-2,78%), акции "Камаза" (-2,64%), ОГК-2 (-2,49%), а также акции Polymetal (-2,2%), обыкновенные акции "Россетей" (-2,18%), "Энел Россия" (-1,84%), префы Сбербанка (-1,82%) и акции "Аэрофлота" (-1,78%).
ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Марчена из Forex Club ожидает, что ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2280-2380 пунктов, а РТС — в коридоре 1170-1200 пунктов.
Пока снижение рассматривается как техническая коррекция после бурного роста, в случае ухода индекса Мосбиржи ниже 2300 пунктов можно будет говорить о развороте тренда, считает Анна Бодрова из «Альпари». «Однако пока это просто пауза», — добавляет она.